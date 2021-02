Tifosi juve contro Conte, via la stella da stadium

Una petizione per far rimuovere dallo Stadium la stella di Antonio Conte: il tam tam sui social è già partito, i tifosi della Juventus si sono scagliati contro il tecnico. Così, dopo le scintille tra Conte e il presidente Andrea Agnelli con tanto di dito medio verso le tribune, è scattata la raccolta firme sulla piattaforma online Change.org. Intanto, proverà a decifrare la lite il giudice sportivo, che attende il referto dell'arbitro.

Inter, da juventini 'coglione e pagliaccio' a Conte per 45' - La dinamica della lite tra Antonio Conte e Andrea Agnelli raccontata oggi all'ANSA da fonti nerazzurre con dovizia di particolari è in contrasto con la versione trapelata ieri da ambienti juventini secondo la quale il tecnico avrebbe "pronunciato alla fine del primo tempo una frase irrispettosa oltre a mostrare il dito medio". "Conte - secondo la ricostruzione delle fonti interiste - è stato pesantemente insultato ('coglione, pagliaccio') nel corso di tutto il primo tempo, conclusosi con il dito medio catturato dalle immagini televisive". "Gli insulti rivolti a Conte provenivano dalla tribuna occupata dai bianconeri, dove era il presidente Andrea Agnelli: a Conte è stato dato ripetutamente del coglione e del pagliaccio". Al rientro negli spogliatoi secondo la ricostruzione all'ANSA delle fonti nerazzurre, dallo show Agnelli-Conte si sarebbe quindi passati a quello Paratici-Oriali, con il dirigente nerazzurro che apostrofando Leonardo Bonucci e il gruppo Juve con un "Non permettetevi di parlare con i nostri in questo modo" si sarebbe sentito replicare: "Ti conviene stare lontano altrimenti questa volta ti picchio. Parli ancora dopo che hai già preso 20 giornate di squalifica?...". Al termine del secondo tempo "mentre Conte raggiunge gli spogliatoi - raccontano i nerazzurri - Agnelli scende le scale della tribuna per andare in campo, urlando 'stai zitto coglione', ovvero usando proprio la parola ripetuta in tutto il primo tempo dalla tribuna nei confronti del tecnico. Poi, coprendosi la bocca, Agnelli avrebbe nuovamente ripetuto l'epiteto contro il tecnico, con Conte a rispondergli: 'Dimmelo in faccia, dimmelo in faccia'...