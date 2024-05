Atletica: World Relays, 4x100 uomini terza ma squalificata

Italia a bocca asciutta alle World Relays di Nassau. Dopo aver conquistato il pass olimpico per Parigi, la staffetta 4x100 uomini (Roberto Rigali, Marcell Jabobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu) ha ottenuto il terzo posto nella finale di categoria, ma è stata poi squalificata per cambio irregolare. Oro agli Usa, argento al Canada e bronzo alla Francia. Solo il sesto posto, invece, per la 4x400 donne (Rebecca Borga, Ayomide Folorunso, Virginia Troiani e Giancarla Trevisan). Oro agli Usa, argento alla Polonia e bronzo al Canada. Quinto piazzamento, infine, per la 4x400 uomini (Luca Sito, Vladimir Aceti, Edoardo Scotti e Davide Re). Oro al Botswana, argento al Sudafrica e bronzo al Belgio).



