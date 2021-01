Sci: cdm; Shiffrin vince slalom Flachau, fuori Curtoni

L'americana Mikaela Shiffrin in 1.47.92 ha vinto lo slalom speciale notturno di Flachau, conquistando il successo n.68 in coppa del mondo. Seconda la regolarissimo giovane austriaca Katharina Liensberger in 1.48.11 e terza la svizzera Wendy Holdener in 1.48.35. Per l'Italia - fuori Irene Curtoni per troppi errori dopo una bella prima manche in cui era sesta - in classifica c'e' solo la giovane piemontese Anita Gulli. A 22 anni ha raccolto i primi punti in cdm chiudendo 28/a in 1.52.33 dopo aver compiuto una grande impresa nella prima manche in cui con il pettorale 59 si era classificata 29/a. La coppa del mondo donne passa ora in Slovenia, a Kranjska Gora. Sabato gigante e domenica speciale.