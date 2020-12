Serie A: Crotone-Parma, formazioni

Crotone-Parma aprono il turno infrasettimanale di Serie A

Probabili formazioni

Crotone (3-5-2): 1 Cordaz, 6 Magallan, 5 Golemic, 13 Luperto, 32 Pedro Pereira, 17 Molina, 44 Petriccione, 95 Erique, 69 Reca, 25 Simy, 30 Messias. (16 Festa, 22 Crespi, 3 Cuomo, 14 Crociata, 77 Vulic, 26 Djidji, 20 Rojas, 28 Siligardi, 21 Zanellato, 97 Riviére, 11 Dragus). All.: Stroppa.

Squalificati: Marrone.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili: Cigarini, Benali, Rispoli.

Parma (4-3-3): 1 Sepe, 2 Iacoponi, 24 Osorio, 22 Alves, 7 Gagliolo, 33 Kucka, 15 Brugman, 23 Hernani, 10 Karamoh, 11 Cornelius, 27 Gervinho. (34 Colombi, 77 Rinaldi, 4 Balogh, 42 Busi, 30 Valenti, 31 Ricci, 37 Camara, 17 Dezi, 18 Cyprien, 19 Sohm, 32 Brunetta, 45 Inglese). All.: Liverani.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili: Grassi, Scozzarella, Pezzella, Nicolussi, Caviglia.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Quote Snai: 2,70; 3,30; 2,60. (ANSA).