Tennis: Parigi, Djokovic in semifinale

Novak Djokovic si e' qualificato per la sua decima semifinale al Roland Garros, dove affrontera' Tsitsipas. Il serbo, n.1 al mondo, ha pero' faticato nei quarti contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta, superandolo in quattro combattuti set (4-6, 6-2, 6-3, 6-4). Per Djokovic e' anche una piccola rivincita: proprio contro Carreno era in campo agli Us Open, quando e' stato squalificato per una pallata a un giudice di linea. "Avevo dolore all'inizio della partita, mi muovevo male. Ma ho finito per trovare il ritmo e rimanere concentrato sui punti importanti", ha spiegato Djokovic, che ha sofferto di un infortunio al bicipite, tanto da ricorrere spesso al suo fisioterapista.