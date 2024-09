Il programma del 2 settembre, in concorso Almodovar e Delpero

Il primo film girato in lingua inglese da Pedro Almodovar, THE ROOM NEXT DOOR (LA STANZA ACCANTO) con il duo d'assi Julianne e Moore e Tilda Swinton, debutta in concorso nel programma del 2 settembre alla 81/a edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Nella storia le premio Oscar si calano nei panni di due amiche, Ingrid diventata una scrittrice di romanzi semiautobiografici e Martha una reporter di guerra che si ritrovano dopo molti anni e hanno l'occasione di ricostruire il loro legame. Scende in campo anche il secondo dei cinque film italiani in gara, VERMIGLIO di Maura Delpero, che la regista descrive come "una storia di guerra senza bombe, né grandi battaglie. Nella logica ferrea della montagna che ogni giorno ricorda all'uomo quanto sia piccolo". Protagonisti della giornata anche Peter Weir che riceve il Leone alla carriera (premiazione seguita dalla proiezione di un suo classico, Master & Commander) e Claude Lelouch al quale va il Premio Cartier Glory to the Filmmaker Award: il cineasta francese presenta fuori concorso anche il suo ultimo film, FINALEMENT Con Kad Merad.

Fuori concorso Lav Diaz in PHANTOSMIA che in un nuovo racconto extra long (246 minuti) indaga, attraverso la storia di un militare in crisi, sulle origini della violenza e dei condizionamenti imposti nei sistemi autoritari. A Venezia Classici uno dei più grandi attori italiani, scomparso 30 anni fa, è celebrato da VOLONTÉ - L'UOMO DAI MILLE VOLTI di Francesco Zippel.

Ecco alcuni dei principali appuntamenti di domani: VERMIGLIO di Maura Delpero (Venezia 81) con Tommaso Ragno, Giuseppe De Domenico, Roberta Rovelli, Martina Scrinzi (Sala Grande alle 16.45). Si racconta dell'ultimo anno della aeconda guerra mondiale in una grande famiglia e di come, con l'arrivo di un soldato rifugiato, per un paradosso del destino, essa perda la pace, nel momento stesso in cui il mondo ritrova la propria.

THE ROOM NEXT DOOR di Pedro Almodovar (Venezia 81) con Tilda Swinton, Julianne Moore, John Turturro, Alessandro Nivola, (Sala Grande alle 19.15). Ingrid e Martha erano care amiche da giovani. Ingrid è poi diventata una scrittrice di romanzi semiautobiografici mentre Martha è una reporter di guerra e, come spesso accade nella vita, si sono perse di vista. Quando si rivedono in una circostanza estrema ma stranamente dolce.

LEONE D'ORO ALLA CARRIERA A PETER WEIR (Sala Grande alle (13.45) a seguire: MASTER AND COMMANDER (2003) di Peter Weir (Fuori concorso - Proiezioni speciali) con Russell Crowe, Paul Bettany, James D'Arcy.

PREMIO CARTIER GLORY TO THE FILMMAKER AWARD A CLAUDE LELOUCH (Sala Grande alle 21.45) A seguire FINALEMENT di Claude Lelouch (Fuori concorso) con Kad Merad, Elsa Zylberstein, Michel Boujenah, Sandrine Bonnaire. In un mondo sempre più folle, Lino decide di lasciarsi tutto alle spalle, ma alla fine comprenderà che tutto quello che ci capita è per il nostro bene.

PHANTOSMIA di Lav Diaz (Fuori concorso) con Ronnie Lazaro, Janine Gutierrez, Paul Jake Paule, Hazel Orencio. Il misterioso problema olfattivo di Hilarion Zabala è tornato. Un consulente/psichiatra pensa si tratti di un caso persistente di fantosmia, un odore fantasma, probabilmente causato da un trauma,. Per curare il disturbo, gli viene raccomandato di tornare ad affrontare i più oscuri abissi della sua carriera militare.

VOLONTÉ - L'UOMO DAI MILLE VOLTI documentario di Francesco Zippel (Venezia Classici - Sala Corinto alle 17). Nel trentennale della morte di Gian Maria Volonté, uno dei più importanti e amati attori della storia del cinema italiano, questo film ne ricorda il percorso personale e artistico sottolineando quanto egli sia ancora oggi un riferimento assoluto per i più importanti interpreti contemporanei.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA