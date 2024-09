Venezia 81, il programma dell'1 settembre, arrivano fuori gara George Clooney e Brad Pitt

Sono fuori concorso i divi più attesi della giornata, Brad Pitt e George Clooney, nel programma del 1 settembre alla 81/a edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia con la commedia action WOLFS di Jon Watts, I due attori interpretano due fixer 'risolviguai' che devono collaborare per cancellare le tracce di un crimine. Adrien Brody invece è in concorso con THE BRUTALIST di Brady Corbet, che in 215 minuti, girati in 70 mm, mette in scena il percorso di un architetto ebreo sopravvissuto all'Olocausto, László Tóth, approdato con la moglie negli dove si ritroverà offerto il sogno americano. In gara anche AINDA ESTOU AQUI (I'M STILL HERE) di Walter Salles dal romanzo di Marcelo Rubens Paiva, su una famiglia vittima della dittatura militare in Brasile nel 1971.

Fra i fuori concorso debuttano al lido il corto di Marco Bellocchio SE POSSO PERMETTERMI - CAPITOLO II, seguito del film breve omonimo realizzato nel 2019 a Bobbio insieme agli allievi del corso di alta formazione cinematografica Bottega XNL - Fare Cinema, e quello di Alice Rohrwacher e l'artista video francese Jr ALLÉGORIE CITADINE. In Orizzonti esordisce in concorso l'italiano FAMILIA di Francesco Costabile, su una famiglia che finisce nell'abisso quando il padre prevaricatore, sparito per 10 anni, vuole riavvicinarsi ai figli. Al debutto anche l'unico film italiano in gara nella Settimana della Critica, ANYWHERE ANYTIME di Milad Tangshir, storia di un migrante a Torino che spera di poter cambiare vita lavorando come rider.

Ecco alcuni dei principali appuntamenti di domani: THE BRUTALIST di Brady Corbet (Venezia 81) con Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn, Raffey Cassidy (Sala Grande alle 15). Si racconta la storia dell'architetto ebreo László Tóth emigrato dall'Ungheria negli Stati Uniti nel 1947.

Costretto dapprima a lavorare duramente e vivere in povertà, ottiene presto un contratto che cambierà il corso dei successivi trent'anni della sua vita.

AINDA ESTOU AQUI (I'M STILL HERE) di Walter Salles (Venezia 81) con Fernanda Torres, Selton Mello, Fernanda Montenegro (Sala Grande alle 19). Brasile, 1971: un paese nella morsa sempre più stretta di una dittatura militare. Quando la vita della sua famiglia viene distrutta da un arbitrario atto di violenza, una madre è costretta a reinventarsi.

WOLFS di Jon Watts (Fuori concorso) con Brad Pitt, George Clooney, Amy Ryan, Austin Abrams (Sala Grande alle 21.45). un fixer, un faccendiere di professione, viene assunto per far sparire le tracce di un crimine estremamente delicato. Ma quando si presenta un secondo fixer i due "lupi solitari" sono costretti a lavorare insieme.

SE POSSO PERMETTERMI - CAPITOLO II Cortometraggio di Marco Bellocchio (Fuori concorso) con Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi, Rocco Papaleo (Sala Grande alle 13.45). Nell'arco di una giornata Fausto, invincibile nella sua inerzia, osserva sfilare un paradossale corteo di visitatori.

A seguire: ALLÉGORIE CITADINE Cortometraggio di Alice Rohrwacher e Jr (Fuori concorso) con Lyna Khoudri, Naïm El Kaldaoui, Leos Carax.

Nell'Allegoria della caverna, Platone riflette: cosa accadrebbe se uno dei prigionieri riuscisse a liberarsi dalle catene e fuggisse dalla caverna? FAMILIA di Francesco Costabile (Orizzonti) con Francesco Gheghi, Barbara Ronchi, Francesco Di Leva, Marco Cicalese (Sala Darsena alle 17.30). Luigi Celeste ha vent'anni e vive con la madre Licia e il fratello Alessandro. Sono quasi dieci anni che nessuno di loro vede Franco, compagno e padre, che li aveva fatti vivere nella paura e nella prevaricazione. Un giorno Franco torna, rivuole i suoi figli.

ANYWHERE ANYTIME di Milad Tangshir (Settimana della Critica) con Ibrahima Sambou, Moussa Dicko Diango, Success Edemakhiota (Sala Perla alle 14). Issa è un giovane immigrato clandestino che a Torino cerca di sopravvivere come può. Licenziato dal suo datore di lavoro, grazie a un amico inizia a fare il rider. Ma l'equilibrio appena conquistato crolla quando gli viene rubata la bicicletta appena comprata.



