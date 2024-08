Paralimpiadi, Carlotta Gilli e Francesco Bettella d'argento

Carlotta Gilli ha conquistato l'argento nei 400 metri stile libero femminili S13 alle Paralimpiadi di Parigi. L'azzurra e' stata battuta solo dall'americana Chambers, oro. Per Gilli e' la terza medaglia a queste Paralimpiadi, dopo l'oro dei 100 farfalla, giovedi', e il bronzo dei 100 dorso, ieri.

Seconda medaglia in vasca per il nuoto azzurro. Francesco Bettella ha conquistato l'argento nei 50 metri dorso S1 alle Paralimpiadi di Parigi 2024. E' doppietta per l'azzurro che giovedì ha conquistato il bronzo nei 100 dorso S1.



