Cannes, Palma d'oro ad Anora di Sean Baker

La Palma d'oro del 77/o Festival di Cannes assegnata dalla giuria presieduta da Greta Gerwig è stata vinta da Anora di Sean Baker.

La Camera d'or per la migliore opera prima di tutta la selezione del 77/o Festival di Cannes, assegnata dalla giuria presieduta Emmanuelle Béart e Baloji, è stata vinta da Armand di Halfdan Ullmann Tondel.

Il premio per la Migliore sceneggiatura, assegnato dalla giuria presieduta da Greta Gerwig, è stato vinto da The Substance di Coralie Fargeat.

Il premio per la migliore attrice è stato vinto da ben quattro interpreti a pari merito Adriana Paz, Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon e Selena Gomez tutte per il film Emilia Perez di Jacques Audiard.

Il premio per il migliore attore è stato vinto da Jesse Plemons per Kinds of kindness di Yorgos Lanthimos.

Il premio speciale è stato vinto dal film The seed of the sacred fig di Mohammad Rasoulof.

Il premio per la migliore regia a Miguel Gomes per Grand tour.

Il premio della giuria è stato vinto da Emilia Perez di Jacques Audiard.

Il Grand Prix al 77/o Festival di Cannes, il secondo per importanza, è stato vinto da All we imagine as light di Payal Kapadia.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA