Show Bolelli-Vavassori con Mengoni e Cattelan

Esibizione da brividi per Marco Mengoni al Grand Opening Show delle Atp Finals, e non solo come cantante. Dopo aver infiammato l'Inalpi Arena con i suoi successi più grandi, da Due Vite a Pazza Musica, Mengoni ha anche dimostrato le sue doti tennistiche in un doppio d'eccezione.



Sul campo in coppia con Alessandro Cattelan, Mengoni si è infatti cimentato in qualche scambio con la coppia azzurra in gara al torneo, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Qualche palleggio poi il tentativo di rispondere ai servizi, imprendibili, dei due campioni.

