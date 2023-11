Sinner: 'Pochi punti hanno fatto la differenza'

"Mi aspettavo un match duro, il pubblico ha cercato di aiutarmi. Giocare a Torino contro il numero 1 con questa atmosfera è il massimo. Alla fine sono stati pochi i punti che hanno fatto la differenza tra di noi". Jannik Sinner rende omaggio a Novak Djokovic dopo averlo sconfitto alle Atp Finals di Torino al termine di una 'maratona' di tre ore.

"Quando gioco contro Nole - ha aggiunto - vedo la perfezione, non è mai fuori equilibrio, fa tutto bene e sembra tutto facile come gioca. Quella è una parte in cui devo migliorare, ma a 22 anni non è possibile avere tutte queste cose insieme.



Tatticamente abbiamo preparato bene la partita in modo. Avevo già battuto il numero 1 quando era Carlos Alcaraz, ma con Djokovic è un'altra cosa: lui lo ammiravo in televisione". "Sono arrivato a fine stagione - ha proseguito - abbastanza fresco non solo fisicamente ma anche mentalmente. Ero abbastanza fiducioso di giocare una buona partita".

Ora tocca alla sfida con Holger Rune, decisiva per il passaggio in semifinale: "Forse è questo che serve ora, è mettermi lì e concentrarmi sulla prossima partita che sarà difficile con un giocatore che sta giocando molto bene. Sono contento di affrontarlo di nuovo e di andare in campo di nuovo con un obiettivo: dare il massimo e giocare un'ottima partita.

La cosa positiva nei Round Robin è che se perdi puoi qualificarti lo stesso. Io posso ancora essere eliminato, ma proviamo a stare positivi, andare in campo e dare il massimo.

Dopodomani c'è da performare di nuovo al 100% se voglio vincere con Rune".

In conferenza stampa post partita Nole Djokovic ammette che "Sinner ha meritato di vincere". "Nei momenti importanti - ha spiegato - io non sono stato abbastanza aggressivo. Devo congratularmi con Jannik, ha giocato una partita fantastica.

Quello che ho imparato da questa gara è che devo essere un po' più deciso. Lui è stato più coraggioso nei momenti in cui bisognava esserlo. Nel tennis a volte vinci e a volte perdi, nella mia carriera ho quasi sempre vinto questo tipo di match".





