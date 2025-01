Alla Camera question time con 6 ministri, Crosetto risponde su SpaceX

Sei ministri oggi al Question time alla Camera, tra cui Guido Crosetto che è chiamato a rispondere a un'interrogazione di Avs su SpaceX.

Lo si legge in una nota di Montecitorio.

Come di consueto, il Question time avrà inizio alle 15 e sarà trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento.

Secondo quanto si legge nella nota, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a una interrogazione - rivolta alla ministra per la Famiglia - sulle iniziative in materia di educazione sessuale e affettiva, con particolare riferimento all'adeguatezza delle campagne di informazione (Ravetto - Lega); a una interrogazione - rivolta al ministro della Salute - sulle iniziative urgenti in merito al recente decreto ministeriale in materia di definizione delle tariffe relative all'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, con particolare riferimento all'impatto economico sulle strutture private accreditate (Faraone - IV-C-RE).

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, risponde invece a un'interrogazione su un possibile accordo tra il governo italiano e SpaceX in materia di sicurezza per le telecomunicazioni (Fratoianni - AVS). Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, risponde a una interrogazione sulla compatibilità del progetto di autonomia differenziata con il principio di equità nell'erogazione dei servizi sanitari sul territorio nazionale (Onori - AZ-PER-RE).

Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, risponde a una interrogazione sulle iniziative in sede internazionale e Ue per la stabilizzazione politica e il rilancio economico della Siria (Orsini - FI-PPE).

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, risponde a una interrogazione sulle iniziative per contrastare il fenomeno dell'analfabetismo digitale, con particolare riferimento all'introduzione dell'insegnamento dell'informatica nelle scuole, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma Syllabus (Lupi - NM(N-C-U-I)M-CP). Infine, la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, risponde a interrogazioni sulle iniziative normative per prevedere la sospensione dei termini relativi ad adempimenti contributivi a carico dei liberi professionisti nei casi già previsti per gli adempimenti tributari (De Bertoldi - Misto); sui ritardo della pubblicazione dei dati relativi all'assegno di inclusione (Barzotti - M5S); sulla nomina del dottor Mario Pepe a presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Scotto - PD-IDP); sulle iniziative per consolidare l'aumento dell'occupazione, in particolare nel Mezzogiorno (Bignami - FDI).

