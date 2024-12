Manovra, al Senato il voto finale con fiducia. Malumori nel centrodestra - LA DIRETTA

Al Senato oggi il voto finale sulla legge di Bilancio. L'ultimo atto in Senato va in scena tra le polemiche e i malumori, anche nella stessa maggioranza. Il governo difende a spada tratta una manovra "prudente", scelta che ha "premiato" e che rappresenta "un valore", rivendica il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. L'unico rammarico - aggiunge - è "non aver potuto fare di più per la famiglia e i figli". Ma le tensioni si registrano non tanto sui contenuti quanto sull'impossibilità di toccare il provvedimento, arrivato blindato a Palazzo Madama a una settimana dall'esercizio provvisorio. Il testo va quindi verso il via libera finale con la fiducia e contro la prassi del monocameralismo di fatto si scatena la protesta delle opposizioni insieme a quella del relatore di maggioranza, Guido Quintino Liris di FdI.

