Papa Francesco: 'Non c'è salvezza senza la donna'

"Dio ha scelto Maria, una donna, come compagna per il suo progetto di salvezza. Non c'è salvezza senza la donna, perché la Chiesa è donna". Così il Papa nell'omelia della messa nella Basilica di San Pietro con i nuovi cardinali, nella solennità dell'Immacolata Concezione.

"A cosa servono i soldi in banca, le comodità negli appartamenti, i finti 'contatti' del mondo virtuale, se poi i cuori restano freddi, vuoti, chiusi? A cosa servono gli alti livelli di crescita finanziaria dei Paesi privilegiati, se poi mezzo mondo muore di fame e di guerra, e gli altri restano a guardare indifferenti? A cosa serve viaggiare per tutto il pianeta, se poi ogni incontro si riduce all'emozione di un momento, a una fotografia che nessuno ricorderà più nel giro di qualche giorno o qualche mese?". Lo ha chiesto papa Francesco nell'omelia.

Il Pontefice presiede all'Altare centrale della Confessione la messa con i cardinali creati nel Concistoro ordinario pubblico svoltosi ieri pomeriggio. Tra i 21 nuovi cardinali, di cui 20 elettori in un eventuale Conclave, cinque sono gli italiani: l'ex nunzio apostolico Angelo Acerbi - l'unico non elettore -, il vicario di Roma Baldassare Reina, l'arcivescovo di Torino Roberto Repole, quello di Napoli Domenico Battaglia, il sotto-segretario ai migranti del Dicastero per lo Sviluppo umano integrale Fabio Baggio.

Gli altri 16 neo-porporati di questo decimo Concistoro di Francesco provengono da Perù (Castillo Mattasoglio), Argentina (Bokalic Iglic), Ecuador (Cabrera Herrera), Cile (Chomalì Garib), Giappone (Kikuchi), Filippine (Siongco David), per la prima volta la Serbia (Nemet), Brasile (Spengler), Costa d'Avorio (Bessi Dogbo), Algeria (Vesco), Iran (Mathieu), Canada (Leo), Lituania (Makrickas), Australia (l'ucraino Bichok), Inghilterra (Radcliffe), India (Koovakad).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA