Tra le azioni da chiedere all'Europa "cito il patto di stabilità, forse una revisione del patto di stabilità a questo punto sarebbe necessaria". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una intervista al Tg1 in cui elenca "le proposte che l'Italia porterà in Europa". E' "possibile che non siano perfettamente sovrapponibili con i partner ma abbiamo il dovere di farlo".



