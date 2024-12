Piantedosi: 'Key box per gli alloggi dei turisti è un modello da superare'

"Io credo che sia un modello da superare": lo ha detto il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, al termine di una riunione nella sede della Prefettura di Venezia, a proposito della normativa che impone il riconoscimento di persona dei turisti che giungono in città e non le key box.



"E' da superare - ha aggiunto - perchè è molto critico anche in termini di rispetto della normativa che impone una effettività del riconoscimento della persona che poi accede al servizio alberghiero". Il ministro ha ricordato che "ci sono episodi che testimoniano che viene utilizzato per eludere la completa applicazione della norma". "Per cui siamo partiti con questa direttiva, intendiamo poi rafforzare anche i controlli - ha concluso - e progressivamente far in modo che sia affermato un controllo ordinario e meno elusivo".

"A noi interessa l'effettività dell'accesso" ha chiarito Piantedosi, "non assecondando meccanismi che di fatto possono creare un'elusione della norma che prevede che chi accede a strutture alberghiere debba essere compiutamente identificato".

E' stato posto al ministro il caso specifico dei b&b che, dopo una identificazione iniziale del cliente, non essendoci una portineria, di fatto nei giorni successivi non avviene nessuna altra identificazione. "Questo bisogna vedere - ha risposto il ministro - perchè teoricamente anche in un albergo potrebbe esserci che poi vi entri qualcuno di diverso, vorrà dire che chi deve esercitare questa attività dovrà fare in modo che ci sia una effettività del controllo". Per quanto riguarda le key box "non è tanto un problema di rimozione fisica ma che quel sistema non può funzionare così".

E' stato citato dai giornalisti il caso di questi giorni di un proprietario di Padova che aveva affittato l'alloggio per una locazione breve e adesso, finito il contratto, non riesce più a rientrare in possesso della casa perchè vi si sono insediati dei presunti turisti. "Questo non dipende dalla key box - ha chiarito - è una forma di occupazione abusiva. Vedremo il caso specifico".

Funaro: 'La circolare del Viminale risponde alle richieste Anci'

"Uno strumento utile e importante per far fronte a una questione sempre più sentita, ovvero la presenza delle keybox, che risponde anche alle richieste che avevamo fatto emergere nei giorni del G7 del Turismo a Firenze e che va nella direzione del lavoro che come amministrazione fiorentina abbiamo intrapreso con il 'decalogo' sul turismo sostenibile approvato in Giunta". Così la sindaca di Firenze e delegata Anci Nazionale alle politiche abitative, Sara Funaro, commenta la nuova circolare del Ministero dell'Interno sull'identificazione degli ospiti nelle strutture ricettive.

"Le keybox rappresentano un problema sia sul fronte del decoro che su quello, fondamentale, della sicurezza dei cittadini", osserva ancora l'esponente Anci. "Da parte del ministro Piantedosi e della ministra Santanchè arriva su questo tema un segnale di attenzione. Lavorare su un turismo sempre più sostenibile e a misura di cittadino è un obiettivo da perseguire su cui la collaborazione interistituzionale è fondamentale", conclude Funaro.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA