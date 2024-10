Elezioni Liguria: alle 23 al voto il 34,68 %. Nel 2020 il 39,8% 

Secondo i dati forniti dal ministero dell'Interno tramite il sito Eligendo, e disponibili sul sito della Regione Liguria, alle 23, l'affluenza al voto per le regionali è stata del del 34,68%. Per quanto riguarda i dati delle province, nella Città metropolitana di Genova ha votato il 37,34%, in provincia di Savona il 31,55 %, in provincia della Spezia il 35,6%, in provincia di Imperia il 27,15%. Nel 2020, alla stessa ora, aveva votato il 39,8 % a livello regionale, mentre nella Città metropolitana di Genova aveva votato il 40,09 %, in provincia di Savona il 41,18%, in provincia della Spezia il 39,47 %, in provincia di Imperia il 37,15 %.

Ieri prima giornata di voto in Liguria dove, in realtà, è stato il maltempo a farla da padrone e conseguentemente a far crescere il timore di un aumento dell'astensione tra i cittadini. Il dato di mezzogiorno è in un lieve calo rispetto al 2020: dal 13,92% al 13,06%. Un trend confermato in serata con un ulteriore numero negativo: alle 19 i votanti sono stati il 30,6%, nel 2020 alla stessa ora erano stati il 32,7%, circa due punti in meno.

Video Liguria, Bucci alle urne

Una cifra che conferma come il caso Toti non abbia scosso gli elettori liguri portandoli in massa alle urne. Complice la pioggia e una politica sorpresa dalle proporzioni del caso dei dati rubati anche a cariche istituzionali, la prima giornata è scorsa via in modo sonnolento, senza particolari notizie. I due contendenti, il sindaco di Genova Marco Bucci per il centrodestra e l'ex ministro Andrea Orlando per il centrosinistra, si sono limitati a sottolineare come ogni voto conti in queste ore e a ringraziare quanti hanno permesso il buon funzionamento della giornata elettorale nonostante i disagi ambientali. Infatti sulla Regione, ad eccezione dello Spezzino, persiste un'allerta arancione per piogge diffuse e temporali ed alcuni seggi in zone a rischio, come Borgio Verezzi, Quiliano, Vado e Spotorno, sono stati spostati.

Video Elezioni in Liguria, Orlando: 'Grazie a chi ha permesso lo svolgimento'

Unico brivido di una giornata passata tranquilla è stata la scoperta della scomparsa di materiale elettorale, tra cui copie in bianco di verbali, tabelle di scrutinio, matite copiative e un timbro di validazione destinato alle sezioni del Comune di Sanremo. La notizia è stata confermata all'Ansa dalla Procura di Imperia: "sono stato informato della vicenda dal prefetto - ha spiegato il procuratore capo di Imperia, Alberto Lari -. Il timbro è stato sostituito e stiamo vigilando sulla regolarità delle operazioni di voto". Non è chiaro se il materiale sia stato sottratto oppure sia andato perso per un errore. "Oggi e domani decidiamo chi amministrerà la nostra Liguria. Votare è un'espressione di democrazia e libertà, ogni voto può fare la differenza. È un diritto che va esercitato perché ognuno di noi conta! Io l'ho già fatto, non rinunciate a scegliere il vostro futuro. Buon voto Liguria!", ha scritto sui social il candidato del centrodestra Marco Bucci mostrando la foto del momento in cui è andato a votare stamani a Genova. Andrea Orlando, che ha votato in mattinata nel suo seggio a La Spezia ha ringraziato "tutte le persone che in condizioni di difficoltà hanno consentito lo svolgimento del voto quindi i rappresentanti di lista, gli scrutatori, i presidenti, le forze dell'ordine e il personale dedicato delle amministrazioni pubbliche".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA