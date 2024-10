Meloni: 'La mia vita allo scanner, non sono ricattabile'

"Quella delle tasse per tutti è un'altra fake news perché lei ha visto che questo governo le tasse le abbassa. Aumentare le tasse io la considero una cosa di sinistra, infatti la sinistra ancora chiede la patrimoniale, ma io di sinistra non sono e quindi faremo del nostro meglio anche per confermare i nostri provvedimenti e magari fare qualcosa di più". Lo ha detto, parlando di manovra, la premier Giorgia Meloni in un'intervista al Tg5.



Sul dossieraggio "io mi sono data una spiegazione, poi chiaramente poi spero che una spiegazione ce la dia la magistratura ad un certo punto". "Io sono la persona più dossierata d'Italia, le dirò che nel dramma c'è la buona notizia. E la buona notizia è, intanto, che la mia vita è stata proprio passata allo scanner e non si è trovato niente. E forse questa è anche la ragione per la quale io sono così dossierata".

Lo dice la premier Giorgia Meloni al Tg5I in una intervista al direttore del Tg5.

"In questa Nazione ci sono probabilmente gruppi di pressione. I gruppi di pressione non accettano di avere al governo qualcuno che pressioni non se ne fa fare che non si puo' ricattare. E allora, magari tentano di toglierselo di torno con altri strumenti. Temo che non riusciranno", ha aggiunto Meloni.

Rivolgendosi al direttore Clemente Mimun, la premier aggiunge: "Lei ricorda questo fenomeno che noi conosciamo dei ladri che entrano dentro casa, rubano i gioielli e li vendono al ricettatore. Io penso che stia accadendo la stessa cosa con il mercato delle informazioni. Penso che ci siano dei funzionari, dei dipendenti pubblici e privati, che prendono illegalmente delle informazioni e le vendono sul mercato. A chi ? Questa è la risposta che stiamo aspettando".

