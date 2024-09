Due presidenti a Marzabotto, la forza della memoria

Due presidenti, Sergio Mattarella e Frank-Walter Steinmeier, simbolicamente mano nella mano a Marzabotto. Per non disperdere il ricordo, per dare corpo al percorso di riconciliazione italo-tedesca, in nome dell'unità dell'Unione europea.

Sono tanti e profondi i significati di una eccezionale visita congiunta dei presidenti di due Paesi sconfitti nella seconda guerra mondiale dei quali il primo, l'Italia, ebbe parziale immediato riscatto grazie alla guerra di Liberazione e il secondo, la Germania, sembra ancora non essersi affrancata del tutto dai sensi di colpa degli orrori nazisti e sta vivendo un preoccupante rigurgito di sentimenti filo-nazisti.

Mattarella e Steinmeier, entrambi al secondo mandato, sono ormai amici, si capiscono con un'occhiata ed hanno passato tre giorni sempre insieme durante la visita del capo dello Stato in Germania. E insieme viaggeranno oggi da Colonia per raggiungere Bologna e poi Marzabotto. I sentimenti di questa celebrazione sono stati ben spiegati da Steinmeier che ha detto di venire in Italia con "profonda umiltà": "il massacro di Marzabotto è uno dei molti crimini delle SS e della Wehrmacht commessi in Italia. Crimini che hanno lasciato ferite profonde in Italia".

Un percorso di riconciliazione, dicevamo, non facile e portato avanti dal Quirinale anche prima dell'avvento di Mattarella. Il ruolo del Colle è stato determinante per superare rancori, ferite e pregiudizi, per poter parlare da qualche anno di compiuta riconciliazione italo-tedesca. Non è infatti la prima visita di un presidente tedesco a Marzabotto: fu grazie alla determinazione di Carlo Azeglio Ciampi - aveva un legame speciale con la Germania - che nel 2002 il presidente federale Johannes Rau compì il primo passo.

Fu una visita storica, di grande impatto emotivo e fondamentale per le relazioni italo-tedesche. Seguendo l'iniziativa avviata da Ciampi, i Presidenti Giorgio Napolitano e Joachim Gauck, resero omaggio il 24 marzo del 2013 a Sant'Anna di Stazzema, commemorando le 560 vittime della strage nazista del 12 agosto 1944. Quindi Sergio Mattarella che ha sempre avuto una sensibilità particolare sul tema: il giorno stesso dell'elezione al Quirinale il suo primo atto ufficiale fu una visita alle Fosse Ardeatine a Roma. Ci tornò poi con Steinmeier nel maggio del 2017. Quindi, ancora insieme, il 25 agosto del 2019, a Fivizzano per commemorare il settantacinquesimo anniversario dell'eccidio del 1944.

In quest'ultima occasione, Steinmeier, si espresse in italiano: "mi inchino dinanzi ai caduti delle stragi di Fivizzano. Vi chiedo perdono per i crimini qui commessi da mani tedesche". Ad ottant'anni da quei tempi, grazie a questi presidenti, la forza delle scuse si fonde con quella del perdono. A presenziare alla cerimonia ci sarà anche il mondo cattolico attraverso l'arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, cardinal Matteo Zuppi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA