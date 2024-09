Avvio dell'esame del dl flussi migranti, ma il via libera in un prossimo CdM

Il via libera al decreto legge di riforma delle regole per i flussi di migranti arriverà al prossimo Consiglio dei ministri: secondo quanto si apprende da diverse fonti il Cdm di oggi ha avviato l'esame del provvedimento ma ha rinviato l'ok a una prossima riunione per "ulteriori approfondimenti".

Sul tavolo del Consiglio dei ministri anche il decreto legge per il contrasto ai fenomeni di violenza nei confronti dei sanitari.

All'ordine del giorno anche l'aggiornamento dello schema del Piano strutturale di bilancio di medio termine.

La riunione, inizialmente convocata alle 11, era stata posticipata alle 11.45 ed è poi iniziata con mezz'ora di ritardo.







