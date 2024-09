Rai, la Camera elegge Federica Frangi e Roberto Natale nel Cda

La Camera ha eletto Federica Frangi e Roberto Natale componenti del Cda della Rai, ha annunciato il vicepresidente Giorgio Mulè in Aula al termine dello spoglio delle schede. Per Frangi hanno votato 174 deputati, mentre i voti per Natale sono stati 45. I voti dispersi sono stati 3, le schede bianche 6 e le schede nulle 3.

Al Senato invece l'indicazione dei gruppi di maggioranza è di votare tutti Antonio Marano, vicino alla Lega. Per l'opposizione Pd, Iv e Azione confermano di non partecipare al voto, mentre M5s e Avs convergono sul nome di Alessandro Di Majo, vicino al Movimento 5 Stelle.

"Sulla Rai la posizione del Pd è quella di tutte le opposizioni fino a ieri. Al massimo chiedete ad altri perché hanno cambiato quella posizione. Rimaniamo coerenti con l'idea che sia sbagliato rinnovare un cda che è fuori legge perché il Media Freedom Act è già entrato in vigore", ha detto in mattinata la segretaria del Pd Elly Schlein commentando le recenti dichiarazioni di Giuseppe Conte sulla Rai. "Noi siamo stati coerenti sulla Rai - ha spiegato il presidente del M5s -. Siamo con Avs, non capisco la decisione del Pd. Il cda del servizio pubblico deve essere presidiato dalle forze di opposizione. La spaccatura c'è stata da parte del Pd insieme a Renzi, che dopo la riforma della Rai del 2015 fanno questa spaccatura".

"Il campo largo non esiste. Perché se esistesse avremmo una situazione differente - ha dichiarato il leader di Europa Verde Angelo Bonelli -. È un lavoro che dobbiamo fare con molta pazienza, ci riusciremo. Abbiamo molti punti in comune, ma sulla Rai abbiamo una valutazione diversa. Noi non riteniamo saggio lasciare a Telemeloni il controllo del cda".

LA DIRETTA DAL SENATO

Nell'Aula di Palazzo Madama si è chiusa la seconda chiama dei senatori per eleggere due componenti del Consiglio d'amministrazione della Rai Ma le urne resteranno aperte sino alle 13 per consentire ai parlamentari ora assenti di votare.



