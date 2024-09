Ecco chi sono i componenti del nuovo cda Rai

Ecco chi sono i sei nuovi componenti del consiglio di amministrazione Rai. Due di loro, Giampaolo Rossi e Simona Agnes, sono stati indicati dal Mef. Gli altri quattro, Alessandro Di Majo, Federica Frangi, Antonio Marano e Roberto Natale, sono stati eletti dalle Camere. Dell'organismo fa parte anche Davide Di Pietro, eletto nel novembre scorso in rappresentanza dei dipendenti.

SIMONA AGNES - Nata a Roma nel 1967, figlia dello storico direttore generale Rai Biagio Agnes, è laureata in Giurisprudenza. Inizia la sua carriera nella Direzione Relazioni Esterne di Piaggio. In seguito passa a Telecom Italia. Quindi istituisce la Fondazione Biagio Agnes in memoria del padre e organizza e promuove il Premio Biagio Agnes. Istituisce il Forum Turismo e Cultura e il Forum di divulgazione medico-scientifica Un Check-up per l'Italia. Nel luglio 2021 è eletta nel cda della Rai, su indicazione di Forza Italia. Nel 2021 assume la carica di consigliere dell'Istituto della Enciclopedia Italiana e da marzo 2022 è consigliere di Treccani Scuola. Nel gennaio 2023 viene nominata consigliere della Fondazione Telethon ETS e nel luglio 2023 presidente del Conservatorio Santa Cecilia di Roma.

ALESSANDRO DI MAJO - Nato a Roma il 20 ottobre 1968, è laureato in Giurisprudenza. Avvocato, si occupa tra l'altro di diritto d'autore, diritto sportivo e diritto della informazione. Dal 2002 al 2009 è componente del Collegio Arbitrale della Lega Calcio. Dal 2018 al 2019 è consigliere presso la Corte di Cassazione. Dal 2022 è membro del Collegio di Garanzia presso il Coni. Svolge attività di ricerca e di docenza presso atenei ed è membro di diversi comitati scientifici, di commissioni di studio e di istituti. Nel luglio 2021 è eletto dal Senato componente del cda della Rai con i voti del Movimento 5 stelle.

FEDERICA FRANGI - Nata a Roma l'8 maggio 1973, è giornalista professionista dal 2005 e matura esperienze in uffici stampa e emittenti televisive. E' attualmente nella redazione cronache del Tg2, ma ha lavorato a lungo nella redazione di Porta a Porta, al fianco di Bruno Vespa. E' impegnata anche in attività sindacale: fino al febbraio scorso è stata consigliere della Fnsi, dopo essere stata alla guida dell'Associazione Stampa Romana e componente del direttivo di Lettera 22. E' anche tra le promotrici dell'associazione Giornaliste Italiane. Nell'autunno dello scorso anno era stata chiamata a gestire le presenze di Fratelli d'Italia in tv, ma ha tenuto l'incarico per un solo mese preferendo tornare al suo lavoro in Rai.

ANTONIO MARANO - Nato ad Ascoli Satriano (Fg) nel 1956, laureato in architettura, è giornalista pubblicista e manager televisivo. Inizia la sua carriera nel 1983 maturando esperienze in diverse emittenti televisive. nel 1994 viene eletto deputato per la Lega Nord e nominato sottosegretario alle Telecomunicazioni. Viene assunto in Rai nel 2002 come direttore di Rai2, due anni più tardi viene nominato alla guida della Direzione Diritti Sportivi, per poi tornare a dirigere Rai2 nel febbraio 2006. Nel maggio 2009 viene nominato vice direttore generale per il Coordinamento dell'Offerta Televisiva. Nel 2011 è designato consigliere di amministrazione Rai. Da marzo 2016 è presidente di Rai Pubblicità e da gennaio 2018 fino a febbraio 2019 assume le deleghe di amministratore delegato della consociata. Nel gennaio 2021 diventa direttore commerciale della Fondazione Milano Cortina.

ROBERTO NATALE - Nato a Roma nel 1958, laureato in filosofia, è giornalista professionista dal 1990. Nel 1988 viene assunto come praticante nella Sede Regionale Rai delle Marche. Nel 1989 entra nella redazione della Sede Regionale per il Lazio dove, l'anno successivo diviene redattore. Dal 1996 al 2006 è Segretario dell'Usigrai e dal 2007 al 2012 presidente della Fnsi. Candidato al Senato per Sinistra Ecologia Libertà nelle elezioni politiche del 2013, non viene eletto. Dal 2013 al 2018 ricopre l'incarico di portavoce della Presidente della Camera Laura Boldrini. Nel 2018 riprende servizio in Rai, collabora al lancio della Newsletter Corporate Rai e riceve l'incarico di responsabile della struttura Responsabilità Sociale. Nel luglio 2019 diventa capo redattore e nel 2022 viene nominato alla guida della direzione Rai per la Sostenibilità.

GIAMPAOLO ROSSI - Nato a Roma nel 1966, è laureato in Lettere. Esperto dell'industria dei media, dal 2004 al 2012 è presidente di RaiNet, la società che ha sviluppato l'offerta web del gruppo. Tra il 2010 e il 2018, collabora come editorialista prima con il Tempo e poi con Il Giornale. Ricopre più volte l'incarico di consigliere dell'Istituzione Biblioteche di Roma. Nel 2018 viene eletto nel cda della Rai, su indicazione di Fratelli d'Italia. In questo periodo, diviene membro del consiglio di presidenza di Confindustria Radiotelevisioni e, nel 2019, consigliere di Rai Pubblicità. Autore di diverse pubblicazioni nell'ambito della comunicazione, da anni si occupa anche di formazione sull'industria dei media. Da maggio 2023 è direttore generale Rai.

DAVIDE DI PIETRO - Nato a Roma nel 1974, viene assunto in Rai nel 1997 come operatore di ripresa, svolgendo la sua attività presso la Direzione Produzione TV. Svolge attività sindacale come RSU e nel tempo ricopre il ruolo di dirigente sindacale dello Snater. Nel 2011 collabora alla creazione e allo sviluppo del gruppo Indignerai e successivamente alla costituzione dell'associazione Rai Bene Comune - Indignerai, nella quale ricopre la carica di vicepresidente. Promotore di numerose iniziative per l'indipendenza del servizio pubblico, nel 2015, insieme al movimento MoveOn Italia, partecipa alla stesura di una proposta di riforma della governance Rai, depositata in Parlamento nello stesso anno, e nel 2017 alla stesura degli emendamenti al testo di rinnovo della concessione di servizio pubblico, alcuni dei quali sono stati poi recepiti.

