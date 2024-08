Al Meeting di Rimini il governatore di Bankitalia Panetta - LA DIRETTA

Il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta interviene al Meeting di Rimini con un intervento in programma alle ore 13 sul tema "Sostenibilità del debito e sviluppo economico". Introduce Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà.

"Conti pubblici in rosso, salari più bassi d’Europa, tessuto imprenditoriale in affanno, inverno demografico. Sono ombre sul futuro del nostro Paese. Verso quale tipo di sviluppo ci stiamo dirigendo? Lo stato sociale continuerà ad esserne parte integrante? Tra gli strumenti per rilanciare la crescita, quale ruolo possono giocare la tecnologia, il debito comune europeo e il sistema del credito?": questi alcuni dei punti affrontati da Panetta a Rimini.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA