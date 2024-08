Il Meeting di Rimini al via, il convegno di apertura DIRETTA

Al via, mercoledì, 20 agosto, la 45esima edizione del Meeting dell'Amicizia fra i Popoli, la tradizionale kermesse di Comunione e Liberazione che segna la ripartenza della stagione politica

Il convegno di apertura 'Una presenza per la pace' alle 12. Interviene Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Introduce Bernhard Scholz, presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS. In questo momento storico, ci troviamo di fronte a un'escalation di conflitti e guerre che, fino a pochi anni fa, sembrava inimmaginabile. La stessa Terra Santa è devastata da un conflitto così profondo che una riconciliazione appare come un'utopia. Ogni giorno emerge drammaticamente la domanda: come è possibile convivere con il dolore, la sofferenza e la mancanza di prospettive, affrontando l'odio, la violenza e l'indifferenza di fronte al male? Esiste una strada che, in mezzo alle tribolazioni più atroci, riesca ad aprire un orizzonte di speranza e a condividere germogli di pace?









