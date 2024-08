Al Meeting di Rimini il ministro Salvini - LA DIRETTA

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini interviene al Meeting di Rimini in un panel in programma alle ore 19 dal titolo "Solidità dei nodi e mobilità delle reti". Insieme al vicepremier e leader della Lega, intervengono Angelo Sticchi Damiani, presidente ACI; Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato RFI; Roberto Tomasi, amministratore delegato Autostrade per l’Italia; Arrigo Giana, amministratore delegato ATM; Marco Piuri, direttore generale FNM Group. Modera Modera Emmanuele Forlani, direttore della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS.

Questi il tema del confronto: "Esiste un collegamento tangibile tra le infrastrutture fisiche (con i suoi nodi e le sue peculiarità morfologiche) e le reti di relazioni locali che compongono le comunità e che costituiscono vere e proprie reti di prossimità, resilienti e solidali. Ciò fa emergere come il ruolo degli attori della mobilità sia centrale per lo sviluppo dei territori, sia in termini sociali che economici. Reti fisiche come presupposto delle reti sociali e di relazione".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA