Meloni: 'vedrò Macron? Se riusciamo volentieri'

"Con il presidente Emmanuel Macron siamo in contatto, lui oggi come penso sappiate non è a Parigi, quindi dipende se, fra quando lui ritorna e io riparto, riusciamo a incastrarci. Se riusciamo volentieri, i nostri staff si stanno sentendo per capire gli orari": la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, durante la visita a Casa Italia, ha risposto così a una domanda dell'ANSA se avesse in programma un incontro con il presidente francese durante la sua visita in Francia per le Olimpiadi di Parigi 2024.



