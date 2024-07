Al via il 4 ottobre l'Assemblea Costituente M5s

Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, l'Assemblea Costituente del Movimento 5 Stelle prenderà il via il 4 ottobre. La scelta ricade dunque su una data simbolica, quella in cui ricorre l'anniversario della fondazione del M5s. Si prevede un intero fine settimana di discussione, dal venerdì alla domenica, in presenza e in collegamento da tutta Italia, per rilanciare e ripensare il Movimento.

Intanto, il prossimo giovedì tornerà a riunirsi il Consiglio nazionale per continuare a definire i dettagli organizzativi dell'Assemblea lanciata da Giuseppe Conte all'indomani delle elezioni Europee.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA