Manfredi, Meloni a Napoli per firmare l'accordo su Bagnoli

"Sicuramente la prossima settimana si firmerà l'accordo su Bagnoli con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni". Lo ha reso noto Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e commissario di governo per la bonifica e rigenerazione urbana dell'ex area Italsider. Manfredi ha spiegato che la firma arriva ""dopo la delibera del Cipess così possiamo passare all'apertura dei cantieri". La premier dovrebbe essere in città per la firma lunedì 15, anche se manca ancora la conferma ufficiale.



