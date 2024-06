"Il progetto" originario dell'Ue "non era questo, era di coinvolgere tutti, grandi e piccoli". Quello attuale "è un sentiero da non seguire. Non possiamo appoggiare questo patto partitico sui top jobs". Lo ha detto il primo ministro Viktor Orban nelle dichiarazioni congiunte con la premier Giorgia Meloni.



