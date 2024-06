Raggi, leadership non è in contestazione, ma futuro del M5s sì

"Leggo da più parti ricostruzioni politiche e giornalistiche fantasiose, eppure mi sembrava di essere stata molto chiara nella mia intervista al Corriere. Lì, nel testo, c'è quello che penso e che rivendico con forza: voglio continuare a poter dire liberamente quello che penso, senza che questo diventi la scusa per attaccare strumentalmente altri. Nella fattispecie Conte.

Per quanto mi riguarda, la leadership non è in contestazione.

Diversamente, il futuro del movimento, i temi su cui ragionare, il modo in cui farlo e il posizionamento politico, questo si. Di questo vorrei ragionare, se ne siamo ancora capaci senza che per questo io debba essere insultata personalmente". Lo scrive sui suoi social Virginia Raggi, componente del comitato di garanzia del M5s.



