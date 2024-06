Fondazione Omri, dignità costituzionale per l'inno e Tricolore

La Fondazione insigniti Omri, presieduta dal prefetto Francesco Tagliente, ha formalmente richiesto ai parlamentari di riconoscere la dignità e il decoro dei simboli della Repubblica Italiana: l'inno nazionale e il Tricolore. In una lettera indirizzata ai presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato, Tagliente ha sollecitato l'inserimento de "Il Canto degli Italiani" nell'alveo costituzionale attraverso un emendamento all'articolo 12. "Si tratta di un inno nitidamente repubblicano - ha sottolineato il prefetto - scritto e musicato da due autentici patrioti che hanno contribuito all'indipendenza del nostro Paese".

Tagliente ha ricordato che la Costituzione è stata recentemente aggiornata per includere l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi nell'articolo 9 e lo sport nell'articolo 33, dimostrando come essa possa evolvere per riflettere i mutamenti della società. "Non vedo ragioni per non riconoscere costituzionalmente un simbolo così rappresentativo e storico come l'inno di Mameli", ha aggiunto.

Il Prefetto ha inoltre evidenziato il problema del decoro del Tricolore, già affrontato il 30 dicembre 2022 con una precedente lettera ai parlamentari. Tagliente ha segnalato la necessità di rafforzare la tutela della bandiera attraverso strumenti normativi che rendano effettive le prescrizioni sull'uso delle bandiere, attualmente prive di sanzioni. "È inaccettabile - ha detto - vedere vessilli tricolori laceri, sporchi e scoloriti sulle sedi pubbliche. La bandiera italiana merita il massimo rispetto e cura, essendo un simbolo dell'unità e dell'indipendenza del nostro Paese".

La Fondazione insigniti Omri, che annovera tra le sue file prefetti, magistrati, alti ufficiali e pubblici dirigenti, continuerà a portare avanti queste iniziative per garantire il rispetto e il decoro dei simboli della Repubblica. Questo in sintesi l'intervento di Tagliente in chiusura del convegno "Note Mazziniane: Giuseppe, Goffredo e gli Inni" organizzato dalla Fondazione Omri e dalla Domus Mazziniana a Pisa in occasione dell'anniversario della nascita di Giuseppe Mazzini.

L'iniziativa della Fondazione si proponeva di collegare la storia risorgimentale di Mazzini al "Canto degli Italiani" e si inseriva nel quadro delle attività promosse dalla Fondazione Insigniti Omri per promuovere il riconoscimento della dignità costituzionale anche al "Canto degli Italiani".



