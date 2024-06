Balneari: dal 26 la Camera valuta il conflitto attribuzione

Partirà mercoledì prossimo l'istruttoria dell'Ufficio di presidenza della Camera sulla richiesta, rivolta da FdI al presidente di Montecitorio Lorenzo Fontana, di sollevare presso la Corte costituzionale il conflitto di attribuzione nei confronti del Consiglio di Stato per una sentenza sulle concessioni balneari. Lo si apprende da fonti parlamentari.

A fine maggio era emersa l'intenzione di Fontana di convocare l'ufficio di presidenza dopo le Europee, per esaminare la richiesta avanzata dal capogruppo di FdI Tommaso Foti il 27 maggio. La riunione convocata per il 26 giugno servirà per avviare l'istruttoria che, spiegano le stesse fonti, dovrebbe concludersi entro la sosta di agosto dei lavori parlamentari. Al termine, l'ufficio di presidenza dovrà votare per deliberare, di non procedere oppure di sollevare la questione del conflitto di attribuzione. In questo secondo caso, la decisione sarà poi sottoposta alla votazione dell'Aula.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA