Grillo, con Conte non ci sciogliamo ma azione politica diversa

"Come va il tuo rapporto con Conte?" Risposta: "Ottimamente. E il tuo con te?". Inizia così "l'intervista a sè stesso" che il garante del M5s, Beppe Grillo, pubblica sul proprio blog.

Sul rapporto con l'attuale leader pentastellato, Grillo spiega: "Come si fa ad avere un cattivo rapporto? Ci ho provato ma non ci sono riuscito: non si scompone mai, ogni parola si scioglie... Siamo d'accordo, però, che non vogliamo scioglierci anche noi". Il progetto, ora, è ripartire "da antenne puntate sui cittadini e da un'azione politica diversa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA