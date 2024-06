Caso Toti, i togati: 'Il Csm tuteli i pm dalle accuse del governo'

I consiglieri del Csm di AreaDg, insieme con quelli di Unicost, più l'indipendente Roberto Fontana e Domenica Miele (Md), hanno chiesto l'apertura di una pratica a tutela per i magistrati Paola Faggioni, Federico Manotti, Luca Monteverde, Nicola Piacente e Ranieri Miniati, titolari come gip e pm dell'indagine nei confronti di Giovanni Toti e altri indagati.



"La richiesta è motivata con la critica (non ai provvedimenti, ma) alla strumentalità politica - si legge in una nota - dell'azione della magistratura genovese, venuta da alcuni rappresentanti di alte istituzioni (tra gli altri i ministri della Difesa Guido Crosetto e della Protezione civile Nello Musumeci, ma anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e la presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni), che hanno generato un clima in cui alcuni giornali si sono inseriti con articoli offensivi per i singoli colleghi e per l'esercizio della giurisdizione".

