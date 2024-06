"No, non è un'Italia più giusta nè un'Italia più forte, è un'Italia a rischio". Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca commentando le parole con cui la premier Giorgia Meloni ha definito il Paese dopo l'autonomia approvata questa notte. "Il Governo - ha detto De Luca - andava di corsa stanotte, loro come sapete soffrono di insonnia. Non sapevano che fare stanotte e hanno approvato questo decreto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA