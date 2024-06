"La riforma sul premierato passa in Senato. Un primo passo in avanti per rafforzare la democrazia, dare stabilità alle nostre Istituzioni, mettere fine ai giochi di palazzo e restituire ai cittadini il diritto di scegliere da chi essere governati". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il primo via libera dell'Aula del Senato al ddl di riforma costituzionale per l'elezione diretta del premier.



