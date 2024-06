Segretario generale Onu Guterres incontra studenti Unisalento

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, in visita al Centro Servizi Globale delle Nazioni Unite di Brindisi (Ungsc), ha incontrato nei giorni scorsi, in occasione del vertice G7 in Puglia, il rettore dell'Università del Salento, Fabio Pollice, i professori Daniele De Luca e Claudia Sunna e una delegazione di studenti e studentesse del corso di Laurea Magistrale in Scienze per la Cooperazione Internazionale di Unisalento che hanno preso parte, il mese scorso, ad un viaggio in Kosovo.

Il rettore Pollice ed i professori - alla presenza anche del ministro per gli Affari Esteri e per la Cooperazione Internazionale Antonio Tajani - hanno "sottolineato - è detto in una nota - la particolare attenzione dell'Università del Salento nel coltivare attività che promuovano il dialogo interculturale ed i processi di pace e di tolleranza tra le diverse comunità.

Il segretario generale ha elogiato l'impegno e la determinazione degli studenti nel promuovere la pace e la comprensione reciproca e ha sottolineato l'importanza di continuare a lavorare insieme per un mondo più giusto e solidale".

Gli incontri con i funzionari delle Nazioni Unite hanno consentito agli studenti "di comprendere - conclude Unisalento - il ruolo cruciale dell'organizzazione nel mantenere la stabilità e promuovere la ripresa post-conflitto".



