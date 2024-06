"Il risultato elettorale non è stato buono e lo abbiamo detto tutti. Stiamo facendo e faremo una riflessione approfondita per migliorare tutti insieme". "Non c'è nessun processo a Giuseppe Conte, c'è una riflessione generale che va fatta e va fatta tutti uniti". Lo ha detto l'ex presidente della Camera, Roberto Fico (M5s) intercettato alla Camera.



