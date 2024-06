Il Papa in Campidoglio, si affaccia con Gualtieri sui Fori romani

Papa Francesco è arrivato in Campidoglio, accolto dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Per Bergoglio è la sua seconda visita dopo quella del 26 marzo del 2019. Il Pontefice è entrato in Campidoglio dall'ingresso delle Lance, accolto da squilli di tromba. Poi con il sindaco Roberto Gualtieri è entrato nel Tabularium, e insieme hanno sostato al primo arco, affacciandosi sul Foro Romano.

Subito dopo Papa Francesco è entrato nel Palazzo Senatorio. La visita è cominciata con un incontro privato con il sindaco, al termine del quale il primo cittadino presenterà al Pontefice i familiari e i membri della segreteria. L'incontro pubblico si svolgerà successivamente nell'Aula Giulio Cesare.

