Corsa alle amministrative, la sfida in Piemonte: Ciro il Favorito

Resta nelle mani di Alberto Cirio la guida del Piemonte. Secondo il primo instant poll di Opinio Italia per la Rai il governatore uscente si attesterebbe tra il 50-54% contro Gianna Pentenero, candidata del centrosinistra tra il 34-38%. . Per l'ufficialità bisognerà attendere la giornata di lunedì perché lo spoglio per le amministrative inizierà alle 14.



Le elezioni regionali piemontesi accompagnano la partita per i 3700 sindaci con diverse sfide in otto capoluoghi come Firenze, Bari, Perugia, Pescara, Campobasso, Bergamo, Potenza e Cagliari.

Ma l'attenzione si concentra in modo particolare sul capoluogo toscano e su quello pugliese dove stando ai primi instant poll si profila il ballottaggio. Nel primo, per il dopo Nardella Sara Funaro candidata del centrosinistra otterrebbe tra il 42-46% dei consensi mentre il rivale Eike Schimt del centrodestra tra il 30-34%, sempre secondo i dati di Opinio.



Si tornerà alle urne anche a Bari con Pd ed M5s che non si sono accordati sulle primarie e i dem che sostengono Vito Leccese mentre i 5 stelle Michele Laforgia. Vito Leccese si attesterebbe tra il 42-46% mentre Fabio Romito, candidato del centrodestra tra 31-35%



Avanti il centrodestra a potenza con il leghista Francesco Fanelli tra il 47,5-51,5% contro Vincenzo Telesca candidato del centrosinistra tra il 21-25%.

A Cagliari va verso la vittoria Massimo Zedda, candidato del campo largo da tra 59-63% mentre Alessandra Zedda tra 31-35%.

A Pescara invece punta al bis il sindaco uscente di Forza Italia Carlo Masci tra il 47,5% ed il 51% mentre lo sfidante, Carlo Costantini, candidato del centrosinistra 34%-38% .

A Perugia è sostanzialmente confronto tra due donne, Margherita Scoccia di Fdi tra il 44-48%, sostenuta dal centrodestra e liste civiche, e Vittoria Ferdinandi appoggiata da un campo larghissimo che va dal Pd fino ad Azione tra il 49-53%.



A Campobasso Aldo De Benedittis del centrodestra è in testa con una forchetta che varia tra il 49-53% mentre Marialuisa Forte del centrosinistra tra il 31-35%.

Infine Bergamo: si va verso la vittoria della Pd Elena Carnevali per il centrosinistra 53-57%, Andrea Pezzotta, candidato del centrodestra, si attesterebbe tra il 39 e il 43%.

