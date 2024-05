Meloni cita Falcone: 'Il pm non deve essere un paragiudice'

"A chi accusa il governo di aver approvato una riforma della giustizia 'nemica della magistratura' forse andrebbero rilette le parole di Giovanni Falcone". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni citando una frase del magistrato ucciso dalla mafia nel 1992: "Il pm non deve avere nessun tipo di parentela con il giudice e non deve essere, come invece è oggi, una specie di paragiudice. Chi, come me richiede che (giudice e pm) siano, invece, due figure strutturalmente differenziate nelle competenze e nella carriera, viene bollato come nemico dell'indipendenza del Magistrato, un nostalgico della discrezionalità dell'azione penale, desideroso di porre il pm sotto il controllo dell'Esecutivo".

