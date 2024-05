Nell'ultimo sondaggio di Quorum/YouTrend per Sky TG24 prima delle elezioni europee Fratelli d'Italia si conferma primo partito (27,2%, +0,4 rispetto al 13 maggio) con circa 7 punti di vantaggio sul Partito Democratico (20,3%, -0,4). Dietro di loro in leggero calo anche il Movimento 5 Stelle (15,9%, -0,2), mentre salgono le altre componenti del centrodestra, con la Lega (9,0%, +0,7%) che conferma il trend delle ultime rilevazioni e si posiziona ancora sopra a Forza Italia (8,5%, +0,5).

C'è grande incertezza per i partiti attorno alla soglia di sbarramento: sale Alleanza Verdi Sinistra (4,9%, +0,5), calano invece Stati Uniti d'Europa (4,1%, -0,6) e Azione (3,9%, -0,1).Più lontani Pace Terra Dignità (1,9%), Libertà (0,9%) e Alternativa Popolare (0,5%). Lo riporta una nota.

Con questi numeri, secondo le simulazioni di Quorum/YouTrend per Sky Tg24, Fratelli d'Italia eleggerebbe 23 eurodeputati, il Partito Democratico 17, il Movimento 5 Stelle 13, la Lega 8, Forza Italia 7, Alleanza Verdi Sinistra 4, Stati Uniti d'Europa 3, SVP 1, tutti gli altri nessuno.

FdI ha 7 punti di vantaggio sul Pd, la Lega ancora sopra FI

Il sondaggio è stato svolto con metodologia CAWI tra il 21 e il 22 Maggio 2024 su un campione di 1604 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia, indagate per quote di genere ed età incrociate, stratificate per titolo di studio e ripartizione ISTAT di residenza. Il margine d'errore è del +/- 2,4% con un intervallo di confidenza del 95%.

