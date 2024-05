Interlocuzioni in corso Palazzo Chigi-Quirinale sui decreti in arrivo

Sono in corso "interlocuzioni" tra i tecnici di palazzo Chigi e Quirinale sulle bozze dei decreti legge che sono in preparazione dal governo e che potrebbero essere presentati nelle prossime settimane. Nessuno scontro quindi ma al Quirinale confermano che come sempre c'è "doverosamente una costante attenzione alle effettive ragioni di urgenza che sono alla base dei decreti".



Il prossimo consiglio dei ministri è previsto mercoledì prossimo e in quella data dovrebbe approdare, ad esempio, il decreto "salva-casa" di Matteo Salvini, uno dei provvedimenti sui quali l'interlocuzione è in corso. Proprio nei giorni scorsi c'erano stati intensi contatti Chigi-Quirinale su un altro decreto, il decreto agricoltura del ministro Lollobrigida, che proprio in seguito a questi contatti è stato modificato dal governo. In passato il presidente Mattarella aveva già manifestato pubblicamente le sue perplessità sull'uso eccessivo della decretazione d'urgenza.

