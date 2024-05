Casellati, riforma del premierato corre su binari Costituzione

"Non sono affatto d'accordo nel senso che la riforma da me sottoscritta sul premierato corre sui binari dei valori della Costituzione repubblicana". Così la ministra Maria Elisabetta Casellati a Milano sull'articolo del Times che citava Liliana Segre e il premierato parlando di una riforma che "riecheggia Mussolini" "Trovo singolare questa critica del Times. Ho un grande rispetto per Segre, che è anche un'amica e alla quale io ho dedicato il discorso di insediamento quando sono stata eletta presidente del Senato. Non la penso come lei e ho scritto una cosa diversa" ha aggiunto.



