Gruber contro Mentana, La7: 'Fondamentale mantenere il rispetto reciproco'

"La7 sta conseguendo ottimi risultati grazie al contributo di tutti e ad un prezioso lavoro di squadra. Per questo è fondamentale che non venga mai a mancare il rispetto reciproco. Così come è fondamentale che non manchi il rispetto verso un'azienda che ha nei suoi valori fondanti la libertà di espressione e l'autonomia responsabile dei suoi conduttori e giornalisti". È quanto si legge in una nota di La7 dopo lo scontro tra Enrico Mentana e Lilli Gruber.

Video Lilli Gruber vs Enrico Mentana, il botta e risposta tra i due giornalisti

Mentana, sottoscrivo il comunicato aziendale

"Sottoscrivo". Lo scrive il direttore del TgLa7, Enrico Mentana, su facebook, postando la notizia dell'ANSA con il comunicato dell'emittente diffuso pochi minuti fa e dicendosi quindi d'accordo con il suo contenuto.

Gruber, condivido da 16 anni le regole della mia azienda

"Condivido da sedici anni la linea e le regole della mia azienda". Lo afferma Lilli Gruber in una nota, dopo lo scontro con Enrico Mentana e il comunicato dell'editore di La7.

