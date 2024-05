Decreto agricoltura, stop a fotovoltaico selvaggio a terra. Lollobrigida: "Rafforzato il ruolo del commissario per la siccità"

Sì ai pannelli solari sui terreni coltivati, ma solo se sollevati da terra, in modo da permettere l'attività agricola sotto. Gli impianti potranno anche essere realizzati in cave e vicino ad autostrade. Sono fatti salvi anche i progetti previsti dal Pnrr e quelli che hanno già presentato l'istanza per la realizzazione. E' questa la decisione presa dal Cdm sul punto più spinoso del Decreto di aiuti al settore agricolo che il ministro Francesco Lollobrigida ha portato oggi in Consiglio dei ministri. "C'è stata grande serenità - ha detto Lollobrigida al termine della riunione - col collega dell'Ambiente Pichetto su un norma del 2021.

Dopo quattro anni poniamo fine alla installazione selvaggia di fotovoltaico a terra, ovviamente con grande pragmatismo. Abbiamo scelto di limitare ai terreni produttivi questo divieto, quindi nelle cave e nelle aree interne ad impianti industriali si potrà continuare a produrre queste agroenergie. Il tutto a salvaguardia dei piani Pnrr che non intendiamo mettere in discussione in alcun modo". L'obiettivo, ha poi aggiunto, è quello di non sottrarre all'agricoltura terreni di pregio. La bozza del provvedimento prevedeva di fatto un divieto per l'agrivoltaico, cioè il fotovoltaico sui terreni agricoli: "le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici sono aree non idonee all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra".

Un divieto chiesto da tempo a gran voce da Coldiretti. e sostenuto con convinzione dal ministro Francesco Lollobrigida. Sembra anzi che il titolare dell'Agricoltura considerasse lo stop come il punto più importante del suo decreto di aiuti. Il problema è che l'agrivoltaico è considerato invece strategico dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, per sviluppare le fonti rinnovabili in Italia. Il Mase a febbraio ha varato un decreto che stanzia 30 milioni all'anno per vent'anni per questo settore. L'obiettivo è di arrivare a oltre 1 Gigawatt di potenza installata già nel 2026. Quando la bozza ha cominciato a girare la scorsa settimana, il Ministero guidato da Gilberto Pichetto ha fatto subito sapere che il divieto dell'agrivoltaico "non era condiviso". Il ministro non ha gradito la fuga in avanti del collega, che evidentemente aveva deciso sulla materia senza consultarlo, nonostante fosse anche di sua competenza. Dalla fine della scorsa settimana, è partita una trattativa fra i due ministeri per arrivare a un compromesso. Raggiunto in Cdm.

"Rafforziamo il ruolo del commissario per la siccità Nicola Dell'Acqua, che ha predisposto un piano straordinario e lo autorizziamo a svolgere gli interventi di urgenza per riuscire a efficientare il sistema idrico italiano". Così il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, illustrando il decreto varato in Consiglio dei ministri, dove è stato audito il governatore della Sicilia Renato Schifani. Serve una "pianificazione per affrontare in termini infrastrutturali una criticità ormai ciclica - ha aggiunto -: la siccità non è un'emergenza, ogni cinque anni circa colpisce in modo devastante il nostro territorio, in questo caso la Sicilia ma è capitato ad altre regioni. Con il cambio climatico gli effetti rischiano di aumentare".

Su proposta del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, il Governo ha deliberato lo stato di emergenza nazionale per 12 mesi, in relazione alla situazione di grave deficit idrico in atto nel territorio della Regione Siciliana. È stato anche deliberato un primo stanziamento di 20 milioni di euro per consentire alla Regione di far fronte all'attuazione degli immediati interventi.

"Diamo la possibilità di ampliare il ruolo di guardia venatoria alle associazioni legittimate allo svolgimento dell'antibracconaggio e del controllo dello svolgimento regolare di tutte le attività previste per legge", dice il ministro Lollobrigida. "Questo - ha spiegato - ampia lo spettro delle associazioni che potranno avere, con una certificazione che deve essere data a coloro che svolgono questa funzione, il controllo in particolare dell'antibracconaggio, che è l'elemento sul quale auspichiamo si muovano le guardie che hanno questo tipo di configurazione".

