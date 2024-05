Pse vara una dichiarazione contro le alleanze con gli estremisti

I socialisti europei esortano i partiti conservatori a escludere rigorosamente ogni forma di collaborazione con gli estremisti di destra in Europa. "Questo non deve mai più accadere!" si legge in una "Berliner Demokratie-Erklärung" (Dichiarazione di Democrazia di Berlino), che il Partito Socialista Europeo (Pse) intende adottare oggi pomeriggio durante un "congresso" nella capitale tedesca. Lo scrive l'agenzia Dpa sottolineando di poter anticipare passi della dichiarazione.

