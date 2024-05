Il Papa, oggi la famiglia cristiana è minacciata da più parti

"La famiglia cristiana sta attraversando in questo cambiamento d'epoca una vera e propria 'tempesta culturale' e si trova minacciata e tentata su vari fronti". Lo ha detto papa Francesco ricevendo stamane in udienza in Vaticano i responsabili internazionali del Movimento Équipes Notre-Dame.

"Il vostro lavoro, perciò, è prezioso per la Chiesa - ha sottolineato -. Voi accompagnate da vicino gli sposi perché non si sentano soli nelle difficoltà della vita e nella loro relazione coniugale. In questo modo siete espressione della Chiesa 'in uscita', che si fa vicina alle situazioni e ai problemi della gente e si spende senza riserve per il bene delle famiglie di oggi e di domani. È una vera missione oggi accompagnare gli sposi!".



