1 maggio: La Russa, le morti sul lavoro sono inaccettabili

"In occasione del 1 maggio, Festa dei lavoratori, desidero esprimere la mia soddisfazione per i dati relativi alla crescente occupazione, ma anche e soprattutto la mia affettuosa vicinanza ai familiari delle tante, troppe vittime sul lavoro. La sicurezza e' un tema di cruciale importanza, per il quale tutti dobbiamo sentire la necessita' di fare il massimo affinche' venga sempre garantita l'opportuna prevenzione. Mai ci abitueremo al dolore per simili tragedie: le morti sul lavoro sono inaccettabili". Lo scrive sui social il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

"Oggi è la festa del lavoro, valore fondamentale per la nostra Costituzione, valore fondamentale per la nostra società, valore fondamentale per la formazione dei nostri giovani. Oggi è anche la Festa dei lavoratori, il mio pensiero e il mio augurio vanno ai dirigenti, ai docenti, al personale Ata di tutte le scuole italiane che con impegno, passione e competenza operano per la istruzione dei nostri ragazzi", ha scritto su X il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara.

La senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, sottolinea da parte sua che "in un solo anno ci sono 300mila occupati in più, sono cresciuti i dipendenti a tempo indeterminato, è salito il tasso di occupazione, ad un livello mai toccato negli ultimi 46 anni, ed è calata la disoccupazione. Il governo e il centrodestra celebrano così il primo maggio: con risultati record".

Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, augura 'buon primo maggio a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori. Buona festa, in modo particolare, alle madri che quotidianamente si fanno carico tanto dei propri impegni professionali quanto della cura costante e attenta della famiglia: donne straordinarie che rappresentano il pilastro della nostra società. Il governo, come dimostrano anche gli importanti provvedimenti approvati ieri in Consiglio dei ministri, è estremamente sensibile in merito alle tematiche inerenti il lavoro. Vogliamo continuare a sostenere la crescita dell'occupazione e la riduzione della disoccupazione e degli inattivi, e parallelamente vogliamo difendere il potere d'acquisto delle famiglie e dei lavoratori".

Anna Ascani, deputata Pd e vicepresidente della Camera., evidenzia invece: "Lavoro che manca, soprattutto a donne e giovani. Lavoro sfruttato. Lavoro che uccide. Lavoro povero. No. Il lavoro è dignità e vita. Nessuno deve restare senza lavoro, sicuro e giustamente retribuito".

