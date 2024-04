Autonomia: Bordonali mostra maglietta verde, bagarre in Aula

Proteste in Aula da parte dei deputati di opposizione, quando Simona Bordonali della Lega, intervenendo sull'Autonomia differenziata ha mostrato sotto la giacca una maglietta verde con la scritta "Il vento del Nord".



A metà dell'intervento, la giacca si è aperta maggiormente, facendo vedere meglio la scritta. Di qui le grida dai banchi a sinistra dell'emiciclo, con alcuni deputati che si sono alzati.

Il presidente Lorenzo Fontana ha ripreso Bordonali pregandola "cortesemente di abbottonare la giacca". "Non è possibile esporre riferimenti politici, per evitare polemiche le chiedo di chiudere la giacca". Bordonali ha replicato ai colleghi delle opposizioni: "il vento del nord dà fastidio", "non mi sembra che ci sia scritto chissà cosa rispetto ad altri cartelli visti, è il bue che dice cornuto all'asino". Fontana ha insistito ripetutamente con Bordonali, finché la deputata ha ripreso l'intervento, concluso con la frase "il vento del Nord è soffiato e sta raggiungendo tutto il Paese".



E' quindi intervenuta la capogruppo del Pd Chiara Braga, dietro la quale è stato sventolato il Tricolore: "Mi domando fino a che punto possono arrivare la protervia di questa maggioranza e le provocazioni e le forzature che abbiamo visto in commissione e in Aula. Lei" presidente Fontana "è intervenuto per stigmatizzare e chiedere di rimuovere quella scritta a Bordonali. Lo ha fatto dopo le richieste ripetute delle opposizioni. Faccia in modo che in questa Aula prevalga un solo messaggio, quello della difesa dei diritti dei cittadini e delle cittadine e dell'unità nazionale. L'unico simbolo che può e ha diritto di essere presente in questa aula è il tricolore, non le magliette provocatorie".



Fontana è nuovamente intervenuto: "ricordo che non è possibile esporre i cartelli. Bisogna mantenere il decoro e l'onorabilità dell'aula, bisogna evitare comportamenti che ledono l'onorabilità dell'Aula".

Vittoria Baldino di M5s ha parlato di "tracotanza e della dittatura della maggioranza", "Noi dell'opposizione - ha detto Luana Zanella, capogruppo di Avs - rappresentiamo milioni di cittadine e cittadini che non concordano con questa sciagurata riforma. Dunque la destra deve rispettarci e rispettare questa Aula, invece qui sta andando in scena l'arroganza del potere".

Per tutti i minuti dello scambio di interventi Fontana ha dovuto ripetutamente riprendere deputati dei due campi, che gridavano per coprire le voci dei loro colleghi del campo avverso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA